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«С каждым днём чувствую себя всё лучше». Тухель — о начале работы со сборной Англии

«С каждым днём чувствую себя всё лучше». Тухель — о начале работы со сборной Англии
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился впечатлениями от начала работы в национальной команде. Немецкий специалист приступил к обязанностям главного тренера сборной Англии с 1 января 2025 года. Срок контракта Тухеля с национальной командой Англии рассчитан на 1,5 года — до завершения чемпионата мира 2026 года.

«Было очень интересно, но более напряжённо, чем я думал: много поездок, телефонных разговоров. Но это был правильный выбор, с каждым днём я чувствую себя здесь всё лучше.

Мне нравится общаться с игроками, нравится быть с ними. Каждый, с кем я общался, уникален, и быть с ними в одной лодке — просто здорово. Давайте попробуем побороться за главный приз. Мы знаем, что для этого нужно, и знаем, что это большая задача. Но мы постараемся», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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