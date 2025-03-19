«С каждым днём чувствую себя всё лучше». Тухель — о начале работы со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился впечатлениями от начала работы в национальной команде. Немецкий специалист приступил к обязанностям главного тренера сборной Англии с 1 января 2025 года. Срок контракта Тухеля с национальной командой Англии рассчитан на 1,5 года — до завершения чемпионата мира 2026 года.

«Было очень интересно, но более напряжённо, чем я думал: много поездок, телефонных разговоров. Но это был правильный выбор, с каждым днём я чувствую себя здесь всё лучше.

Мне нравится общаться с игроками, нравится быть с ними. Каждый, с кем я общался, уникален, и быть с ними в одной лодке — просто здорово. Давайте попробуем побороться за главный приз. Мы знаем, что для этого нужно, и знаем, что это большая задача. Но мы постараемся», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.