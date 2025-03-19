Жена Карпина резко ответила на мнение, что тренер «прогнулся» с вызовом Дзюбы в сборную

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, отреагировала на разговоры, что её мужа «прогнули» ради вызова Артёма Дзюбы в сборную России. Такое мнение высказывал футбольный агент Тимур Гурцкая. Дарья назвала эти слухи «бредом» и отметила жёсткость позиций Валерия. По словам девушки, Карпин скорее бы сам ушёл из сборной, чем прогнулся бы под кого-то.

«Кто может «прогнуть» Карпина? Дети. Но это бред вообще про то, что его кто-то мог прогнуть. Он уже не раз это доказывал, и очень часто за это получал и в СМИ, и в обсуждениях за то, что он резкий, непрогибаемый. Как вы считаете, что сейчас вдруг такого могло произойти, что он вдруг прогнулся? Под ним место горело или что? Какая должна быть причина? Это же бред. Естественно, никто не может его заставить. Если бы кто-то заставлял его что-то делать, он бы скорее ушел, чем прогнулся», — приводит слова Дарьи Карпиной «РБ Спорт».

Напомним, 36-летний Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года.