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Тухель: идея сборной Англии будет отражать суть Премьер-лиги — мощную, атакующую игру

Тухель: идея сборной Англии будет отражать суть Премьер-лиги — мощную, атакующую игру
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о задачах при работе в национальной команде. Немецкий специалист приступил к обязанностям главного тренера сборной Англии с 1 января 2025 года. Срок контракта Тухеля с национальной командой Англии рассчитан на 1,5 года — до завершения чемпионата мира 2026 года.

«Нам надо наладить связь с болельщиками. Им нужно чувствовать нас. Им нужно чувствовать, что мы сражаемся как одно целое, чувствовать единение. Они хотят видеть тесную связь и братство между игроками. Я твёрдо убежден, что это имеет большое значение, особенно на уровне сборных.

Премьер-лига максимально раскрывает этих футболистов, у них есть характер. Теперь наша работа — найти лучшую команду, а не только лучших игроков. Очень важно, чтобы мы нашли структуру и принципы, которые можем быстро освоить. Это моя задача. Мы собираем вместе игроков из разных клубов с разными стилями, и задача в том, чтобы превратить это в одну идею. Эта идея, конечно, будет отражать суть Премьер-лиги, то есть мощную, атакующую и привлекательную игру, которую хотят видеть наши болельщики», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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