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Тухель поделился ожиданиями от первых матчей в качестве главного тренера сборной Англии

Тухель поделился ожиданиями от первых матчей в качестве главного тренера сборной Англии
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о предстоящих первых матчах в национальной команде. В пятницу, 21 марта, сборная Англии дома сыграет с Албанией в матче 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. В понедельник, 24 марта, англичане примут Латвию.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 1-й тур
21 марта 2025, пятница. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Должен сказать, что я с нетерпением жду выхода команды на поле. Я доволен всей той работой, которую мы сейчас проводим. Кто-то сказал мне, что это, возможно, лучшая подготовка за всё время. Возможно, они правы. Мы хотим победить в матчах с Албанией и Латвией. Хотим одержать в двух домашних матчах две победы.

Мы должны готовиться к борьбе в сложной группе, к непростым матчам. Лёгких матчей больше не будет. Другие команды и их игроки будут усложнять нам жизнь, и мы должны быть готовы к этому. В общем, наша цель вполне ясна — мы хотим получить путёвку на чемпионат мира уже по итогам группового этапа, после чего начать подготовку к турниру в Америке», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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