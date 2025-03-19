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Томас Мюллер заявил, что «Бавария» готова на всё, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов

Томас Мюллер заявил, что «Бавария» готова на всё, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер заявил, что команда Венсана Компани готова на всё, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов. Напомним, решающий матч престижнейшего еврокубкового турнира нынешнего сезона пройдёт на стадионе «Альянц Арена», который является домашним для «Баварии».

«Мы уже видели финал Лиги чемпионов на нашем стадионе (в 2012 году на «Альянц Арене» «Бавария» играла с «Челси» в финале Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»). Для многих людей, в том числе и для нас, это стало важным событием в жизни. Мы знаем, что ради этой цели стоит отдать всё», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X.

Отметим, что «Бавария» является шестикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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