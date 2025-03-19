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Гунько заявил, что нынешний «Зенит» — слабейший за последние шесть лет

Гунько заявил, что нынешний «Зенит» — слабейший за последние шесть лет
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о состоянии «Зенита» после поражения сине-бело-голубых в матче с красно-белыми. Игра 21-го тура Российской Премьер-Лиги прошла 16 марта в Москве. «Спартак» обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Гунько считает, что нынешний «Зенит» — слабейший за последние шесть лет.

– Выходит, что без Вендела у «Зенита» совсем всё плохо с продвижением мяча?
– Выходит, так. В этом чемпионате «Зенит» провёл не много запоминающихся игр.

Есть мнение, что это самый слабый «Зенит» за последние шесть лет. Вы согласны?
– Да, наверное. Нет свежести. Пытались дать свежую кровь. В начале чемпионата это был Глушенков, а сейчас его мы не видим, – приводит слова Гунько интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.

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