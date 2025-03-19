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«Не нужно стесняться своих целей». Тухель — о попытке положить конец 60 годам боли Англии

«Не нужно стесняться своих целей». Тухель — о попытке положить конец 60 годам боли Англии
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о цели в национальной команде.

«Попытаться положить конец 60 годам боли? Поэтому мы и здесь, нам не нужно стесняться своих целей. В первую очередь мы должны поверить в идею, которая состоит в том, что нам нужно двигаться шаг за шагом. Пока рано мечтать о Нью-Джерси (где пройдёт финал чемпионата мира 2026 года. — Прим. «Чемпионата»). Мы должны полностью сосредоточиться на первом тренировочном сборе, затем на втором. Нам нужно хорошо подготовиться. Чем больше мы сосредоточены на «здесь и сейчас», тем выше наши шансы. Но главная цель и мечта, конечно, всем понятны», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии выиграла чемпионат мира в 1966 году. Это единственная победа национальной команды на крупных международных турнирах. На чемпионатах Европы англичане дважды становились вторыми (2020, 2024) и дважды — третьими (1968, 1996).

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