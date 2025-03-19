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Гаджиев — о матче команд России и США: если великие мира сего захотят, то всё возможно

Гаджиев — о матче команд России и США: если великие мира сего захотят, то всё возможно
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на разговоры о вероятности проведения матча между командами чемпионата России и США. Он считает, что такая перспектива на самом деле возможна. Чем быстрее состоится такой матч, тем будет лучше, считает Гаджиев.

«Если великие мира сего захотят, то всё возможно. А почему нет? Вот если мы захотим, то это на воде вилами писано. Когда бы этот матч мог произойти? Я не Жириновский и предвидеть не могу, как это делал он. Но чем быстрее эта встреча состоится, тем лучше. Причём не только для стран-участниц, но и для этого маленького шарика, на котором мы все крутимся», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Отстранение длится с февраля 2022 года.

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