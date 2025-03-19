В «Факеле» высказались о чрезмерной жёсткости решения КДК РФС

В воронежском «Факеле» высказались о чрезмерной жёсткости решения КДК РФС, который обязал клуб провести ближайший домашний матч без зрителей и выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Причина такого наказания — расистский выкрик болельщиков в адрес хавбека «Зенита» Вендела на матче 20-го тура РПЛ (0:2).

«Мы изучили практику решений, которые КДК РФС выносил по аналогичным нарушениям в течение последних нескольких лет. Наказание, которое вынесли в нашем случае, самое жёсткое. Можем говорить даже о том, что оно самое жёсткое в истории российского футбола. Поэтому мы и настаиваем на несоразмерности произошедшего. У нас самые высокие продажи абонементов в стране, самый высокий процент заполняемости стадиона. Воспитанники академии, ветераны и семейная аудитория на трибунах — почему все они должны страдать из-за поступка одного конкретного человека, который не умеет вести себя в обществе? Мы бы очень не хотели, чтобы облик воронежского болельщика так воспринимался из-за одного провокатора», — заявили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата».