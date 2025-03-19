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В «Факеле» сообщили, что зафиксировали случай оскорбительного поведения в игре с «Зенитом»

В «Факеле» сообщили, что зафиксировали случай оскорбительного поведения в игре с «Зенитом»
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В воронежском «Факеле» сообщили, что зафиксировали болельщика, который совершил расистский выкрик в адрес полузащитника «Зенита» Вендела на матче 20-го тура РПЛ (0:2).

«Мы не оглашаем детали, лишь акцентируем ваше внимание на нескольких аспектах. Во-первых, клуб подал жалобу в установленные сроки и провёл собственное расследование, как и обещал. Проделан огромный объём работы. Клуб не только изучил все видеоматериалы, но и опросил сотни свидетелей, в том числе стюардов и сотрудников ЧОПа.

Единичный случай проявления оскорбительного поведения зафиксирован, все материалы переданы в правоохранительные органы. Мы сразу после того матча заявили о принципе нулевой терпимости к любым видам дискриминации, и наши слова не разошлись с делом», — заявили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата».

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