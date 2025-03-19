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Защитник «Рубина» Тесленко считает, что команда способна побороться за топ-5 РПЛ

Защитник «Рубина» Тесленко считает, что команда способна побороться за топ-5 РПЛ
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Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко оценил перспективы команды в Российской Премьер-Лиге.

«Считаю, мы недобрали своих очков в прошлом году и должны быть выше. У нас собрался очень хороший коллектив и команда, которая может побороться за топ-5», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Егор Тесленко провёл 19 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 32 очка за 21 матч.

Турнирная таблица РПЛ
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