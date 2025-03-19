«Ахмат» набрал 2,84 xG в матче с «Химками» — больше других команд РПЛ по итогам 21-го тура
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Грозненский «Ахмат» набрал 2,84 xG (ожидаемые голы) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками», но при этом не смог одержать победу (1:1). Показатель «Ахмата» — самый высокий среди всех команд РПЛ по итогам 21-го тура. Об этом сообщает телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Зорин – 72' 1:1 Зорин – 76'
Матч между «Химками» и «Ахматом» состоялся 15 марта, команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1. После 21 сыгранного матча «Химки» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 18 очков.
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