Ориньо рассказал, сталкивался ли с расизмом в России

Бразильский защитник «Химок» Ориньо рассказал, сталкивался ли он с эпизодами расизма в России. По словам игрока, в РФ он не встречал подобных проявлений, в отличие от Беларуси, где однажды попал в неприятную ситуацию, связанную с расизмом.

«Сталкивался ли я с расизмом в России? Нет, в России никогда. А в Беларуси — да, был эпизод. Была ситуация с игроком соперника на поле, но мы решили этот вопрос. Видео этого инцидента есть в интернете, можете посмотреть. Не возникло ли у меня проблем с фанатами «Факела» во время матчей с ними? Нет, ничего такого не было. А если бы было, мы бы решили этот вопрос», — приводит слова Ориньо «РБ Спорт».

Напомним, накануне в РПЛ случился расистский скандал. Болельщики «Факела» позволили себе оскорбительные выкрики в адрес хавбека «Зенита» Вендела. Бразилец не сдержался и ответил им неприличным жестом. В итоге он получил красную карточку и пропустил важнейший матч со «Спартаком». Без Вендела «Зенит» уступил московскому клубу (1:2).