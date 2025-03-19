Егор Тесленко: Калешин начал использовать необычные методы после стажировок в хоккее

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко высказался о методах работы тренера Евгения Калешина. Они работали вместе в краснодарском «Урожае».

— У Евгения Калешина много необычных методов работы с футболистами. Вас заставлял чистить зубы перед тренировками?

— Чистить зубы он вроде бы заставлял уже в «Балтике» или «Акроне». В «Урожае» такого не было. Но он любил жёсткую борьбу, когда не уступаешь. У него все упражнения были направлены на комбинационные действия и игру с мячом. Не надо было «убивать» людей — нужно было просто играть в футбол и ничего не бояться. Мне кажется, необычные методы Калешин стал использовать после стажировок в хоккейных командах, — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.