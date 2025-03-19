Егор Тесленко: в академии «Кубани» иногда должен был сам себе искать еду

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко рассказал о времени, проведённом в структуре краснодарской «Кубани».

— Какой у тебя был первый контракт в «Кубани»?

— 10 тысяч рублей «грязными», то есть около восьми тысяч на руки. Иногда зарплату задерживали, могли заплатить раз в полгода, но сразу за весь период. Но в интернате я в финансах особо и не нуждался. Клуб обеспечивал трёхразовым питанием. Деньги стали нужны, когда начал играть за «Кубань-2» во Второй лиге и нужно было ездить на тренировки на другой конец города.

Уже после выпуска из интерната могли возникать проблемы. Если наши тренировки совпадали по времени с первой командой, у тебя было хорошее питание, но чуть отдельное — молодым оставляли определённые блюда. А если нет — должен был сам себе искать еду. Бывало, не попадаешь на обед, а потом ещё не успеваешь на ужин в интернате, ведь в Краснодаре большие пробки, — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.