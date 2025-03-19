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Руководство «Крыльев» 19 марта проведёт переговоры с Осинькиным об уходе из клуба

Руководство «Крыльев» 19 марта проведёт переговоры с Осинькиным об уходе из клуба
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Руководство «Крыльев Советов» сегодня, 19 марта, проведёт переговоры с главным тренером команды Игорем Осинькиным о возможном расторжении контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Sport24 сообщал, что Осинькин близок к отставке из «Крыльев».

После 21 тура российского футбольного первенства «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с московским «Локомотивом» на домашней арене.

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Ранее российский специалист работал с такими командами, как «Чертаново», «Кубань», «Тольятти».

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