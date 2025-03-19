«Будет лучший вариант для обеих сторон». Генич — о возможном уходе Осинькина из «Крыльев»

Российский комментатор Константин Генич высказался о возможном уходе главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина из клуба. Ранее «Чемпионат» сообщил, что руководство «Крыльев Советов» сегодня, 19 марта, проведёт переговоры с Игорем Осинькиным о возможном расторжении контракта.

«Очень люблю и уважаю Игоря Осинькина, но, если сейчас полюбовно расторгнут контракт, то это будет лучший вариант для обеих сторон», — написал Генич в телеграм-канале.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков после 21 матча.