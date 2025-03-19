«Спартак» почти в три раза превзошёл «Зенит» по xG в матче 21-го тура РПЛ

Московский «Спартак» набрал 0,88 xG (ожидаемые голы) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1). Показатель сине-бело-голубых — 0,33 xG. Об этом сообщает телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся в воскресенье, 16 марта. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.