Шикунов: для Осинькина уход из «Крыльев Советов» — идеальный вариант, его увольняли год

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на новости о возможном увольнении главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«К отставке Осинькина давно шло, мы это уже год слышим — то убирали, то не хотели отпускать. Если сегодня будет принято решение об отставке Осинькина, что поделаешь? Но уход из «Крыльев Советов» пойдёт ему во благо, потому что он там устал. Человека увольняют уже год! Вы обыгрываете «Зенит»: «Мы тебя никогда не отпустим». А в следующем матче «Крылья» проигрывают, снова разговоры об увольнении. Это ненормально.

Для Осинькина уход из самарской команды — идеальный вариант. Он работал до конца контракта и выполнял свои обязательства. Осинькин потрясающе отработал эти годы, но в последнем сезоне было невозможно работать при таких условиях», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.