Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: для Осинькина уход из «Крыльев Советов» — идеальный вариант, его увольняли год

Шикунов: для Осинькина уход из «Крыльев Советов» — идеальный вариант, его увольняли год
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на новости о возможном увольнении главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«К отставке Осинькина давно шло, мы это уже год слышим — то убирали, то не хотели отпускать. Если сегодня будет принято решение об отставке Осинькина, что поделаешь? Но уход из «Крыльев Советов» пойдёт ему во благо, потому что он там устал. Человека увольняют уже год! Вы обыгрываете «Зенит»: «Мы тебя никогда не отпустим». А в следующем матче «Крылья» проигрывают, снова разговоры об увольнении. Это ненормально.

Для Осинькина уход из самарской команды — идеальный вариант. Он работал до конца контракта и выполнял свои обязательства. Осинькин потрясающе отработал эти годы, но в последнем сезоне было невозможно работать при таких условиях», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Руководство «Крыльев» 19 марта проведёт переговоры с Осинькиным об уходе из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android