Юрий Сёмин: я никогда не видел сборную Гренады
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Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Гренады, который состоится сегодня, 19 марта, и начнётся в 20:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я пойду на матч сборной России с Гренадой. Я никогда не видел команду Гренады. Интересен этот матч или нет — будет ясно после матча. Думаю, что уровень противостояния будет не особенно высок. Дзюба до этого забивал голы и отдавал передачи в сложных матчах — на чемпионатах мира и чемпионатах Европы. Так сложилась ситуация, сейчас это часть футбольной жизни», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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