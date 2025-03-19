Юрий Сёмин: я никогда не видел сборную Гренады

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Гренады, который состоится сегодня, 19 марта, и начнётся в 20:00 мск.

«Я пойду на матч сборной России с Гренадой. Я никогда не видел команду Гренады. Интересен этот матч или нет — будет ясно после матча. Думаю, что уровень противостояния будет не особенно высок. Дзюба до этого забивал голы и отдавал передачи в сложных матчах — на чемпионатах мира и чемпионатах Европы. Так сложилась ситуация, сейчас это часть футбольной жизни», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.