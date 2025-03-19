Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: вся обстановка в «Крыльях Советов» не позволяет Осинькину создать команду

Тарханов: вся обстановка в «Крыльях Советов» не позволяет Осинькину создать команду
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Александр Тарханов высказался о возможном уходе главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина из клуба. Ранее «Чемпионат» сообщил, что руководство «Крыльев Советов» сегодня, 19 марта, проведёт переговоры с Игорем Осинькиным о возможном расторжении контракта.

«Крылья Советов» проиграли последние два матча, и у команды не всё хорошо с игрой. Видимо, вся обстановка в «Крыльях» не позволяет Осинькину создать команду, хотя в клуб пришли Зиньковский и Сергеев. Думаю, даже после ухода из «Крыльев Советов» Осинькин будет востребован.

Теперь важно, кто придёт в команду. Я там работал восемь лет и знаю, что очень важны взаимоотношения с руководством. Надо всё выигрывать, иначе сразу всё будет по-другому. В клубе произошла смена власти, всех поменяли, а последним остался главный тренер Осинькин», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Будет лучший вариант для обеих сторон». Генич — о возможном уходе Осинькина из «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android