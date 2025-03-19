Тарханов: вся обстановка в «Крыльях Советов» не позволяет Осинькину создать команду

Российский специалист Александр Тарханов высказался о возможном уходе главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина из клуба. Ранее «Чемпионат» сообщил, что руководство «Крыльев Советов» сегодня, 19 марта, проведёт переговоры с Игорем Осинькиным о возможном расторжении контракта.

«Крылья Советов» проиграли последние два матча, и у команды не всё хорошо с игрой. Видимо, вся обстановка в «Крыльях» не позволяет Осинькину создать команду, хотя в клуб пришли Зиньковский и Сергеев. Думаю, даже после ухода из «Крыльев Советов» Осинькин будет востребован.

Теперь важно, кто придёт в команду. Я там работал восемь лет и знаю, что очень важны взаимоотношения с руководством. Надо всё выигрывать, иначе сразу всё будет по-другому. В клубе произошла смена власти, всех поменяли, а последним остался главный тренер Осинькин», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.