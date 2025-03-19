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Сборная Италии лишилась нападающего перед матчами Лиги наций с Германией

Сборная Италии лишилась нападающего перед матчами Лиги наций с Германией
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Пресс-служба сборной Италии по футболу сообщила, что нападающий «Аталанты» Матео Ретеги покидает расположение национальной команды из-за повреждения бедра. В конце марта итальянцы проведут два матча Лиги наций УЕФА со сборной Германии.

«Ретеги сегодня утром прошёл обследование в связи с мышечным повреждением правого бедра. По результатам медицинского освидетельствования было принято решение, что нападающий не сможет помочь сборной в матчах с Германией», — сказано в сообщении пресс-службы Италии.

Матео Ретеги 25 лет, с 2024-го он выступает за «Аталанту». Ранее форвард играл за такие команды, как «Дженоа» и «Бока Хуниорс». С Германией сборная Италии сыграет 20 марта (дома) и 23-го (на выезде).

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