Объявлен топ-10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления ценников на Transfermarkt
Сегодня, 19 марта 2025 года, авторитетный интернет-портал Transfermarkt в очередной раз обновил рыночные стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги. По итогам обновления сформирован рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата России. В нём четыре представителя «Зенита», три игрока из «Спартака», два — из «Краснодара» и один — из «Динамо».
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Tranfsermarkt (на 19.03.2025):
- Луис Энрике («Зенит») — € 25 млн.
- Вендел («Зенит») — € 20 млн.
- Эдуард Сперцян («Краснодар») — € 20 млн.
- Константин Тюкавин («Динамо») — € 16 млн.
- Ливай Гарсия («Спартак») — € 15 млн.
- Максим Глушенков («Зенит») — € 15 млн.
- Манфред Угальде («Спартак») — € 15 млн.
- Эсекьель Барко («Спартак») — € 14 млн.
- Джон Кордоба («Краснодар») — € 14 млн.
- Луисано Гонду («Зенит») — € 12 млн.
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