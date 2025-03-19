Объявлен топ-10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления ценников на Transfermarkt

Сегодня, 19 марта 2025 года, авторитетный интернет-портал Transfermarkt в очередной раз обновил рыночные стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги. По итогам обновления сформирован рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата России. В нём четыре представителя «Зенита», три игрока из «Спартака», два — из «Краснодара» и один — из «Динамо».

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Tranfsermarkt (на 19.03.2025):