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Объявлен топ-10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления ценников на Transfermarkt

Объявлен топ-10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления ценников на Transfermarkt
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Сегодня, 19 марта 2025 года, авторитетный интернет-портал Transfermarkt в очередной раз обновил рыночные стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги. По итогам обновления сформирован рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата России. В нём четыре представителя «Зенита», три игрока из «Спартака», два — из «Краснодара» и один — из «Динамо».

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Tranfsermarkt (на 19.03.2025):

  1. Луис Энрике («Зенит») — € 25 млн.
  2. Вендел («Зенит») — € 20 млн.
  3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — € 20 млн.
  4. Константин Тюкавин («Динамо») — € 16 млн.
  5. Ливай Гарсия («Спартак») — € 15 млн.
  6. Максим Глушенков («Зенит») — € 15 млн.
  7. Манфред Угальде («Спартак») — € 15 млн.
  8. Эсекьель Барко («Спартак») — € 14 млн.
  9. Джон Кордоба («Краснодар») — € 14 млн.
  10. Луисано Гонду («Зенит») — € 12 млн.
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