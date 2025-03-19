Стало известно, как изменилась стоимость Луиса Энрике с момента перехода в «Зенит»

Новичок «Зенита» Луис Энрике вырос в трансферной стоимости с момента перехода в стан санкт-петербургского клуба на € 3 млн.

По обновлённым данным Transfermarkt от 19 марта 2025 года, ценник бразильского вингера составляет € 25 млн. На момент перехода в «Зенит» Энрике оценивался в € 22 млн. Он стал самым подорожавшим игроком РПЛ за несколько последних месяцев.

Напомним, Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста три матча и один гол за «Зенит». Сине-бело-голубые после 21 тура РПЛ нынешнего сезона занимают третье место в турнирной таблице.