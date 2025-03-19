Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, как изменилась стоимость Луиса Энрике с момента перехода в «Зенит»

Стало известно, как изменилась стоимость Луиса Энрике с момента перехода в «Зенит»
Комментарии

Новичок «Зенита» Луис Энрике вырос в трансферной стоимости с момента перехода в стан санкт-петербургского клуба на € 3 млн.

По обновлённым данным Transfermarkt от 19 марта 2025 года, ценник бразильского вингера составляет € 25 млн. На момент перехода в «Зенит» Энрике оценивался в € 22 млн. Он стал самым подорожавшим игроком РПЛ за несколько последних месяцев.

Напомним, Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. За вингера сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили, по данным СМИ, € 33 млн. Всего на счету футболиста три матча и один гол за «Зенит». Сине-бело-голубые после 21 тура РПЛ нынешнего сезона занимают третье место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Объявлен топ-10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления ценников на Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android