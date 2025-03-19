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Cтоимость Матвея Кисляка выросла более чем в три раза за несколько месяцев — Transfermarkt

Cтоимость Матвея Кисляка выросла более чем в три раза за несколько месяцев — Transfermarkt
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Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк стал самым подорожавшим игроком Российской Премьер-Лиги за три месяца в процентном соотношении. Его ценник с € 1,2 млн повысился до € 4 млн. Стоимость Кисляка увеличилась более чем в три раза, «чистый» прирост составил 233%.

Отметим, что по общему увеличению трансферного ценника Кисляк занял второе место в последнем обновлении Transfermarkt — € 2,8 млн. Больше него в стоимости прибавил лишь звёздный бразилец из «Зенита» Луис Энрике (+ € 3 млн).

В текущем сезоне на счету Матвея Кисляка 20 матчей за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. В них 19-летний полузащитник отметился двумя забитыми голами.

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