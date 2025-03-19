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Таранов: с новым руководством «Крыльев Советов» можно было предсказать уход Осинькина

Таранов: с новым руководством «Крыльев Советов» можно было предсказать уход Осинькина
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Российский экс-футболист Иван Таранов отреагировал на информацию в СМИ о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

«С новым руководством можно было предсказать перемены на тренерской должности в «Крыльях Советов». Работа тренера и профессионального спортсмена подразумевает обсуждение возможного ухода из команды, поэтому к этому нужно быть готовым психологически. Осинькин и люди из его штаба — профессионалы, и они не испытывают шок от таких новостей.

Игнашевич и Адиев — квалифицированные тренеры. Однако могут возникнуть разногласия между задачами клуба и тренерскими амбициями. Сейчас непонятно, что будет с командой. Какова вероятность, что «Крылья Советов» не вылетят из РПЛ?» — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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