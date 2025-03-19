Шикунов: даже не знаю, что из себя представляет сборная Гренады. С Брунеем было смешно

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Гренады, который состоится сегодня, 19 марта, и начнётся в 20:00 мск.

«Нет никаких ожиданий от матча Россия — Гренада. Но мы снова увидим Дзюбу в матче за национальную команду и получим удовольствие — не футбольное, а какое-то другое. Будто это шоу. Но пока такая ситуация, что нам делать? Нужно ждать лучших времён. Дай бог, чтобы они пришли быстрее и мы вышли на свой уровень по матчам. Даже не знаю, что из себя представляет сборная Гренады. Но матч с Брунеем — это было просто смешно!» — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.