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Шикунов: даже не знаю, что из себя представляет сборная Гренады. С Брунеем было смешно

Шикунов: даже не знаю, что из себя представляет сборная Гренады. С Брунеем было смешно
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Гренады, который состоится сегодня, 19 марта, и начнётся в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет никаких ожиданий от матча Россия — Гренада. Но мы снова увидим Дзюбу в матче за национальную команду и получим удовольствие — не футбольное, а какое-то другое. Будто это шоу. Но пока такая ситуация, что нам делать? Нужно ждать лучших времён. Дай бог, чтобы они пришли быстрее и мы вышли на свой уровень по матчам. Даже не знаю, что из себя представляет сборная Гренады. Но матч с Брунеем — это было просто смешно!» — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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