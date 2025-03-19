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Ледяхов — о Дзюбе: Гренаде, может, и я забил бы даже в своём возрасте

Ледяхов — о Дзюбе: Гренаде, может, и я забил бы даже в своём возрасте
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Известный российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о потенциальном рекорде Артёма Дзюбы по голам в составе сборной России. Так, чтобы превзойти историческое достижение Александра Кержакова (30 голов в составе сборной России), Дзюбе нужно забить всего один гол — сейчас на его счету также 30 мячей.

«Вызов Дзюбы в сборную скорее не удивил. Сейчас травмирован Тюкавин, и в команде не доставало форвардов. А Дзюба сейчас в своей лучшей форме, забивает и точно заслужил вызов в сборную.

Теперь дело за рекордом. Гренаде, может, и я бы забил даже в своём возрасте (смеётся). Будем надеяться, что и Артём сможет и побьёт рекорд Кержакова», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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