Александр Мостовой дал смелый прогноз на матч между сборными России и Гренады

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой спрогнозировал итоговый результат товарищеского матча между сборными России и Гренады, который состоится сегодня, 19 марта, и начнётся в 20:00 мск.

«Ну, должны забить голов 10, не меньше. Вот мой прогноз», — написал Мостовой в своём телеграм-канале, прикрепив к записи три смеющихся эмодзи.

На данный момент самая крупная победа России — 11:0 над Брунеем в товарищеском матче. В топ-3 также входят матчи с Сан-Марино (9:0) и Лихтенштейном (7:0). Чтобы установить новый рекорд, сборная России должна забить сегодня Гренаде не менее 12 мячей, оставив при этом свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что Россия и Гренада никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.