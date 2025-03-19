Деменко: если бы руководители доверяли Осинькину, «Крылья Советов» были бы сильнее

Бывший футболист Максим Деменко высказался о возможном уходе главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина из клуба. Ранее «Чемпионат» сообщил, что руководство «Крыльев Советов» сегодня, 19 марта, проведёт переговоры с Игорем Осинькиным о возможном расторжении контракта.

«Я уже говорил, если у «Крыльев Советов» не будет результатов, Осинькину будет сложно сохранить свой пост. Конечно, давление было и остаётся, тем более после смены руководства клуба. Там не хотят видеть Осинькина главным тренером «Крыльев». Но, мне кажется, если бы руководители доверяли ему, команда была бы сильнее. Ему нужна была бы поддержка только в покупке новых футболистов, ведь клуб продал очень много хороших игроков.

Возможно, Осинькин устал от работы в «Крыльях», но ему очень нравится в этом клубе. Когда человек привыкает к клубу и городу, ему легче работается. Другой бы тренер уже на его месте психанул и ушёл бы. Я хорошо знаю Осинькина, он очень порядочный в отношении клубов и понимает, что с «Крыльями Советов» может чего-то добиться. Я не помню за 10-12 лет, чтобы команда так билась за тренера! Это дорогого стоит», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков после 21 матча.