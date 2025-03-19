Кирьяков: для Дзюбы Гренада — лучший вариант побить рекорд, но не стоит обольщаться

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о шансах нападающего Артёма Дзюбы побить рекорд по количеству голов в составе сборной России. На данный момент у Дзюбы 30 забитых мячей, столько же у Александр Кержакова. Сегодня Россия сыграет в товарищеском матче с Гренадой.

«Для Артёма — это лучший вариант побить рекорд. Пусть забивает и вписывает своё имя в историю российского футбола. Вопросов нет, но не стоит обольщаться этим рекордом. Понятно, что для него это единственный шанс — вряд ли на него можно рассчитывать в силу возраста в матчах, когда нас вернут. Но побить рекорд будет намного проще и легче, чем раньше», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.