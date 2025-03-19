Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: для Дзюбы Гренада — лучший вариант побить рекорд, но не стоит обольщаться

Кирьяков: для Дзюбы Гренада — лучший вариант побить рекорд, но не стоит обольщаться
Комментарии

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о шансах нападающего Артёма Дзюбы побить рекорд по количеству голов в составе сборной России. На данный момент у Дзюбы 30 забитых мячей, столько же у Александр Кержакова. Сегодня Россия сыграет в товарищеском матче с Гренадой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для Артёма — это лучший вариант побить рекорд. Пусть забивает и вписывает своё имя в историю российского футбола. Вопросов нет, но не стоит обольщаться этим рекордом. Понятно, что для него это единственный шанс — вряд ли на него можно рассчитывать в силу возраста в матчах, когда нас вернут. Но побить рекорд будет намного проще и легче, чем раньше», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Опрос
Побьёт ли Дзюба рекорд Кержакова в матче Россия — Гренада?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android