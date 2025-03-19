Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» набрал меньше одного xG в победном матче с московским «Динамо»

«Локомотив» набрал меньше одного xG в победном матче с московским «Динамо»
Комментарии

«Локомотив» набрал 0,99 xG (ожидаемые голы) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Показатель бело-голубых — 2,06 xG. Об этом сообщает телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

Матч между «Локомотивом» и «Динамо» состоялся 15 марта. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 21 матч. «Динамо» заработало 39 очков после 20 игр и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
«Спартак» почти в три раза превзошёл «Зенит» по xG в матче 21-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android