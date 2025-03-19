«Локомотив» набрал меньше одного xG в победном матче с московским «Динамо»

«Локомотив» набрал 0,99 xG (ожидаемые голы) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Показатель бело-голубых — 2,06 xG. Об этом сообщает телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Матч между «Локомотивом» и «Динамо» состоялся 15 марта. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 21 матч. «Динамо» заработало 39 очков после 20 игр и располагается на пятой строчке.