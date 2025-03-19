«Локомотив» набрал меньше одного xG в победном матче с московским «Динамо»
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«Локомотив» набрал 0,99 xG (ожидаемые голы) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Показатель бело-голубых — 2,06 xG. Об этом сообщает телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38' 1:1 Артур – 45' 2:1 Сильянов – 76'
Матч между «Локомотивом» и «Динамо» состоялся 15 марта. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1.
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 21 матч. «Динамо» заработало 39 очков после 20 игр и располагается на пятой строчке.
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