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Роман Шаронов: для Батракова футбол — это игра, а не большие контракты

Роман Шаронов: для Батракова футбол — это игра, а не большие контракты
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Бывший футболист и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов высказался о молодом полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Ему очень важно справиться с давлением, которое на него оказывается. Это касается не только самой игры, но и вещей, происходящих за пределами поля. К нему сейчас проявляется повышенное внимание, его жизнь вообще очень поменялась. Но я вижу, что для Алексея футбол – это игра, а не большие контракты. Очень важно, чтобы он сохранил эти приоритеты», — приводит слова Шаронова Metaratings.

Батраков является воспитанником железнодорожников. Действующее трудовое соглашение 19-летнего полузащитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн. По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 21 матч.

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