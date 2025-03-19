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Владимир Гранат: сборная России должна не оставить камня на камне от Гренады

Владимир Гранат: сборная России должна не оставить камня на камне от Гренады
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Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Гренады. Встреча состоится сегодня, 19 марта, и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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«Скорее всего, самая главная интрига в матче между Россией и Гренадой — сможет ли Дзюба побить ещё один рекорд Кержакова. Для Артёма созданы все условия, чтобы он это сделал. Надеюсь, вся команда сыграет на него, чтобы он добился этой цели. Наша сборная должна не оставить камня на камне от Гренады», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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