Стало известно, как изменились трансферные ценники игроков «Спартака» за несколько месяцев

Сегодня, 19 марта 2025 года, авторитетный интернет-портал Transfermarkt впервые с декабря 2024 года обновил рыночные стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги. В московском «Спартаке» трансферные ценники изменились у четырёх футболистов.

Стоимость новичка красно-белых Пабло Солари возросла с € 7 млн до € 8 млн. Аналогичный прирост в € 1 млн (с € 6 до € 7 млн) наблюдается и у люксембургского хавбека Кристофера Мартинса, который ярко проявляет себя в весенней части сезона.

Кроме того, по € 500 тыс. в цене прибавили Наиль Умяров и Александр Максименко. Теперь хавбек стоит € 4 млн, а голкипер — € 4,5 млн.

Остальные трансферные ценники футболистов «Спартака» остались неизменными.