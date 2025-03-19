Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, как изменились трансферные ценники игроков «Спартака» за несколько месяцев

Стало известно, как изменились трансферные ценники игроков «Спартака» за несколько месяцев
Комментарии

Сегодня, 19 марта 2025 года, авторитетный интернет-портал Transfermarkt впервые с декабря 2024 года обновил рыночные стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги. В московском «Спартаке» трансферные ценники изменились у четырёх футболистов.

Стоимость новичка красно-белых Пабло Солари возросла с € 7 млн до € 8 млн. Аналогичный прирост в € 1 млн (с € 6 до € 7 млн) наблюдается и у люксембургского хавбека Кристофера Мартинса, который ярко проявляет себя в весенней части сезона.

Кроме того, по € 500 тыс. в цене прибавили Наиль Умяров и Александр Максименко. Теперь хавбек стоит € 4 млн, а голкипер — € 4,5 млн.

Остальные трансферные ценники футболистов «Спартака» остались неизменными.

Материалы по теме
«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые за семь лет
Истории
«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые за семь лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android