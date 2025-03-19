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Названы самые дорогие футболисты «Зенита» и «Спартака»

Названы самые дорогие футболисты «Зенита» и «Спартака»
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Сегодня, 19 марта 2025 года, авторитетный интернет-портал Transfermarkt впервые с декабря 2024 года обновил рыночные стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги. По итогам обновления стали известны самые дорогие футболисты санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

Так, самым дорогим игроком «Зенита» является бразильский вингер Луис Энрике, его ценник составляет € 25 млн. Он пополнил состав команды в зимнее трансферное окно. Сине-бело-голубые выложили за Энрике € 33 млн.

Звание самого дорогого игрока «Спартака» делят сразу два нападающих — Манфред Угальде и зимний новичок Ливай Гарсия. Стоимость каждого из них — € 15 млн.

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