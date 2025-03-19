«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в матче 21-го РПЛ, набрав 0,69 xG

«Краснодар» набрал 0,69 xG (ожидаемые голы) в победном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Показатель жёлто-синих — 1,17 xG. Об этом сообщает телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Матч между «Краснодаром» и «Ростовом» состоялся 16 марта. Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 46 очков. «Быки» находятся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 30 очками идёт на восьмом месте.