«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в матче 21-го РПЛ, набрав 0,69 xG
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«Краснодар» набрал 0,69 xG (ожидаемые голы) в победном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Показатель жёлто-синих — 1,17 xG. Об этом сообщает телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 78'
Матч между «Краснодаром» и «Ростовом» состоялся 16 марта. Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.
После этой победы в активе «Краснодара» стало 46 очков. «Быки» находятся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 30 очками идёт на восьмом месте.
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