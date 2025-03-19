Гранат: возникает вопрос к нашим нападающим — почему Дзюба считается главным форвардом?

Российский экс-футболист Владимир Гранат высказался о вызове 36-летнего форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России. По его мнению, статус лучшего нападающего страны у возрастного футболиста вызывает множество вопросов к другим, более молодым страйкерам.

«Если взять футбольные показатели, Дзюба — самый главный нападающий сборной России. Но возникают вопросы не к Артёму, а к другим нашим нападающим. Почему самый возрастной форвард считается самым главным? Конечно, это не проблема Дзюбы. Если в таком возрасте Артём может играть на таком уровне, он — красавец», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.