Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вась, мы скучаем». Казанский отдал дань памяти Василию Уткину в годовщину его смерти

«Вась, мы скучаем». Казанский отдал дань памяти Василию Уткину в годовщину его смерти
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Денис Казанский отдал дань памяти Василию Уткину в годовщину его смерти. Легендарный спортивный комментатор и журналист ушёл из жизни ровно год назад, 19 марта 2024 года.

«Уже год. Тот день «19.03» настолько сильно ударил, что до сих пор помню, где был, когда узнал, что было в этот момент и что было после… Как и все мы, кто был в его «Футбольном клубе». Это целая страна.

Очень странно отвечать на вопрос: «Вы приняли уход?» А как ты можешь спорить с самым смыслом всего вот этого? Судьба не спрашивает и тем более не даёт вольности принимать или не смириться.

Теперь мы просто живём в его наследии, постоянно «сверяя температуру», в профессии и не только, по Васиному градуснику. И будем делать. Потому что традиции, точка зрения, способ смотреть шире и за горизонт — большой подарок нам его жизнью. Вась, мы все скучаем! Очень», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android