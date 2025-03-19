«Вась, мы скучаем». Казанский отдал дань памяти Василию Уткину в годовщину его смерти

Известный футбольный комментатор Денис Казанский отдал дань памяти Василию Уткину в годовщину его смерти. Легендарный спортивный комментатор и журналист ушёл из жизни ровно год назад, 19 марта 2024 года.

«Уже год. Тот день «19.03» настолько сильно ударил, что до сих пор помню, где был, когда узнал, что было в этот момент и что было после… Как и все мы, кто был в его «Футбольном клубе». Это целая страна.

Очень странно отвечать на вопрос: «Вы приняли уход?» А как ты можешь спорить с самым смыслом всего вот этого? Судьба не спрашивает и тем более не даёт вольности принимать или не смириться.

Теперь мы просто живём в его наследии, постоянно «сверяя температуру», в профессии и не только, по Васиному градуснику. И будем делать. Потому что традиции, точка зрения, способ смотреть шире и за горизонт — большой подарок нам его жизнью. Вась, мы все скучаем! Очень», — написал Казанский в своём телеграм-канале.