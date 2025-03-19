Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой заявил о готовности заменить Игоря Осинькина в «Крыльях Советов»

Александр Мостовой заявил о готовности заменить Игоря Осинькина в «Крыльях Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов заменить Игоря Осинькина в должности главного тренера «Крыльев Советов». Ранее появилась информация, что Осинькин может быть уволен из самарского клуба в ближайшее время.

«Готов ли я стать тренером «Крыльев», если Осинькина уволят? Конечно, готов работать в Самаре. Лицензия есть. Ну, хоть футбольный человек в Самаре появится», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

После 21 тура российского футбольного первенства «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с московским «Локомотивом» на домашней арене. Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Ранее российский специалист работал с такими командами, как «Чертаново», «Кубань», «Тольятти».

Материалы по теме
Александр Мостовой дал смелый прогноз на матч между сборными России и Гренады
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android