Александр Мостовой заявил о готовности заменить Игоря Осинькина в «Крыльях Советов»

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов заменить Игоря Осинькина в должности главного тренера «Крыльев Советов». Ранее появилась информация, что Осинькин может быть уволен из самарского клуба в ближайшее время.

«Готов ли я стать тренером «Крыльев», если Осинькина уволят? Конечно, готов работать в Самаре. Лицензия есть. Ну, хоть футбольный человек в Самаре появится», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

После 21 тура российского футбольного первенства «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с московским «Локомотивом» на домашней арене. Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Ранее российский специалист работал с такими командами, как «Чертаново», «Кубань», «Тольятти».