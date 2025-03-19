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Россия — Гренада: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Россия — Гренада: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 19 марта, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Гренады. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также бесплатно на его официальном сайте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что эти сборные никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.

На текущем сборе 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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