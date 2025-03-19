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По два футболиста из «Спартака» и «Зенита» вошли в топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ

По два футболиста из «Спартака» и «Зенита» вошли в топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ
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Сегодня, 19 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по Российской Премьер-Лиге. В топ-10 самых подорожавших футболистов вошли два игрока из московского «Спартака» и два футболиста санкт-петербургского «Зенита».

Первое и пятое место в рейтинге заняли бразильские вингеры «Зенита» Луис Энрике и Педро, подорожавшие, соответственно, на € 3 млн и € 1 млн. На седьмом и восьмом местах в списке самых подорожавших игроков РПЛ расположились футболисты «Спартака» Кристофер Мартинс и Пабло Солари. Оба подорожали на € 1 млн.

Самые подорожавшие футболисты РПЛ (март 2025):

1. Луис Энрике («Зенит») — € 25 млн (+ € 3 млн)
2. Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 4 млн (+ € 2,8 млн)
3. Станислав Агкацев («Краснодар») — € 5 млн (+ € 1,5 млн)
4. Хуан Касерес («Динамо») — € 2,5 млн (+ € 1,5 млн)
5. Педро («Зенит») — € 10 млн (+ € 1 млн)
6. Алексей Батраков («Локомотив») — € 9 млн (+ € 1 млн)
7. Пабло Солари («Спартак») — € 8 млн (+ € 1 млн)
8. Кристофер Мартинс («Спартак») — € 6 млн (+ € 1 млн)
9. Турпал-Али Ибишев («Ахмат») — € 1 млн (+ € 0,75 млн)
10. Максим Самородов («Ахмат») — € 1,8 млн (+ € 0,6 млн).

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