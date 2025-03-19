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Матвей Сафонов пожелал удачи сборной России в матчах с Гренадой и Замбией

Матвей Сафонов пожелал удачи сборной России в матчах с Гренадой и Замбией
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Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пожелал удачи сборной России в предстоящих товарищеских матчах с национальными командами Гренады и Замбии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видео из телеграм-канала сборной России.

Матч с Гренадой состоится сегодня, 19 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана.

Со сборной Замбии российская национальная команда сыграет 25 марта. Встреча также пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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