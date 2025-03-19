Матвей Сафонов пожелал удачи сборной России в матчах с Гренадой и Замбией

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пожелал удачи сборной России в предстоящих товарищеских матчах с национальными командами Гренады и Замбии.

Видео из телеграм-канала сборной России.

Матч с Гренадой состоится сегодня, 19 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана.

Со сборной Замбии российская национальная команда сыграет 25 марта. Встреча также пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.