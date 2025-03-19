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Тесленко: в «Кубани» всем молодым снизили зарплаты в два раза. Как на такие деньги жить?

Тесленко: в «Кубани» всем молодым снизили зарплаты в два раза. Как на такие деньги жить?
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Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко поделился воспоминаниями о периоде выступлений за краснодарскую «Кубань».

«Я играл во второй команде на КФК. При этом вторую команду не спонсировал главный «Урожай». Её курировал клуб станицы Тбилисской. Там же играли домашние матчи. При Писареве во Второй лиге тоже не сыграл — приоритет отдавался более возрастным и опытным футболистам.

После сезона в клубе снова началась перестройка — пришло прежнее руководство, которое хотело возродить старую «Кубань». Опять пошли проблемы с контрактом. Всем молодым зарплаты снизили в два раза, хотя там и так были маленькие деньги. Пара бутс стоила 12 тысяч рублей — примерно столько мы и получали. Как на такие деньги жить? В этот момент поступило предложение от ЦСКА. Я долго не думал и согласился. Понимал, что в этом клубе будет больше перспектив для дальнейшего роста», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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