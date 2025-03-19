Кечинов: Дзюба заслужил вызов в сборную своей игрой в не самой сильной команде РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о вызове нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией. Встречи состоятся 19 и 25 марта.

«Дзюба заслужил вызов своей игрой, выступая в таком возрасте не в самой сильной команде РПЛ, показывая достойный футбол. На данный момент Артём — один из лучших российских нападающих.

Что касается других форвардов, то Тюкавин сейчас сломан. Комличенко находится в неплохой форме, и Карпин его очень хорошо знает. Но Мусаев сейчас не играет на том уровне, на котором должен играть. Это перспективный парень, но в ЦСКА в атаке солируют легионеры», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.