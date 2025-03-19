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Полузащитник «Динамо» Бителло стал самым подешевевшим игроком РПЛ после рестарта сезона

Полузащитник «Динамо» Бителло стал самым подешевевшим игроком РПЛ после рестарта сезона
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Сегодня, 19 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по Российской Премьер-Лиге. Самым подешевевшим футболистом по итогам обновления стал бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло. Его трансферная стоимость снизилась на € 1 млн.

Теперь хавбек бело-голубых оценивается в € 11 млн. С июня прошлого года стоимость Бителло неизменно составляла € 12 млн. Напомним, в зимнее трансферное окно интерес к полузащитнику проявлял «Ботафого». Сам Бителло, как сообщалось, также был заинтересован в смене клуба. «Динамо», однако, отказалось продавать футболиста перед весенней частью сезона.

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