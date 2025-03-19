Экс-защитник ЦСКА Тесленко предположил, почему в команде не раскрылся Вадим Карпов

Бывший футболист московского ЦСКА Егор Тесленко, ныне выступающий за казанский «Рубин», предположил, почему в стане армейцев не раскрылся защитник Вадим Карпов.

«Тренерский штаб главной команды ЦСКА оказал Карпову очень большое доверие, хотя он 2002 года рождения. Не было такого, что провалился в двух матчах — и всё. Карпов играл вроде бы три сезона, даже в Лиге Европы выходил. Футболист всегда вырастет, когда тренер вводит его в стрессовую ситуацию. Уровень конкуренции выше, партнёры класснее, но уже на второй год в команде ты должен всё плюс-минус понимать. У Вадима было много шансов в ЦСКА. Я не могу говорить за другого человека, но, возможно, спустя время он снизил к себе требования, решив, что так и будет продолжаться», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вадим Карпов – воспитанник академии московского ЦСКА. За главную команду армейцев сыграл 33 матча, забил один гол и сделал одну голевую передачу. На счету защитника шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.