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«Наполи» планирует летом приобрести восемь новых футболистов — Скира

«Наполи» планирует летом приобрести восемь новых футболистов — Скира
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Итальянский «Наполи» планирует приобрести восемь новых футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство клуба хочет купить нового голкипера, крайнего защитника, двух игроков в центр обороны, центрального полузащитника, одного или двух вингеров, чтобы заменить Хвичу Кварацхелию, перешедшего в «ПСЖ», а также нападающего на подмену Ромелу Лукаку.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Интер», который набрал 64 очка. На втором месте располагается «Наполи», который заработал 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», которая записала в свой актив 58 очков. В топ-5 входят «Болонья» и «Ювентус», которые набрали 53 и 52 очка соответственно.

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