Защитник «Рубина» Тесленко допускает, что «Зенит» не станет чемпионом России

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» неплохо усилился, но мне кажется, что в этом сезоне он может упустить чемпионство. «Спартак» и «Краснодар» набрали хорошую форму», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место занимает санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака также набрали 43 очка.