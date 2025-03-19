Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Либерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: без понятия, что такое сборная Гренады. Наверное, они играют на уровне Брунея

Кечинов: без понятия, что такое сборная Гренады. Наверное, они играют на уровне Брунея
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Гренады, а также о возвращении в состав национальной команды нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хотелось бы увидеть хороший футбол в матче между Россией и Гренадой. Очевидно, что соперник очень слабый и полное преимущество будет у нашей команды. Самое интересное, сколько сборная России забьёт и побьёт ли Дзюба рекорд? Но я уверен, что Артём побьёт рекорд Кержакова в сборной. Я вообще без понятия, что такое сборная Гренады и каковы её возможности. Наверное, они играют на уровне Брунея», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Артём Дзюба впервые с 2021 года получил вызов в сборную России. На счету нападающего 30 голов в составе национальной команды. Следующий забитый мяч сделает Дзюбу лучшим бомбардиром в истории сборной страны.

Материалы по теме
Не только Дзюба идёт на рекорд. Карпин тоже близок к уникальному достижению в сборной!
Не только Дзюба идёт на рекорд. Карпин тоже близок к уникальному достижению в сборной!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android