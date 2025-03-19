Кечинов: без понятия, что такое сборная Гренады. Наверное, они играют на уровне Брунея

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Гренады, а также о возвращении в состав национальной команды нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Хотелось бы увидеть хороший футбол в матче между Россией и Гренадой. Очевидно, что соперник очень слабый и полное преимущество будет у нашей команды. Самое интересное, сколько сборная России забьёт и побьёт ли Дзюба рекорд? Но я уверен, что Артём побьёт рекорд Кержакова в сборной. Я вообще без понятия, что такое сборная Гренады и каковы её возможности. Наверное, они играют на уровне Брунея», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Артём Дзюба впервые с 2021 года получил вызов в сборную России. На счету нападающего 30 голов в составе национальной команды. Следующий забитый мяч сделает Дзюбу лучшим бомбардиром в истории сборной страны.